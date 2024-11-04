Mossad Direktörü'nden esir yakınlarına takas açıklaması!

İsrail televizyon kanalı Kanal 12'nin haberine göre, Barnea, esir yakınlarına Hamas'ın Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun saldırılarını sona erdirmesini istediğini aktardı. Barnea, esir yakınlarına Hamas'ın arabulucular kanalıyla iletilen son esir takası anlaşması teklifine yanıt vermediğini, saldırıların tamamen sona erdirilmesi talebinde ısrarcı olduğunu söyledi.

Barnea, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırıları sona erdirmeyi kabul edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "Müzakere ekibinin topyekun bir anlaşma ve savaşın sona erdirilmesi konusunda Başbakan'dan aldığı bir yetkisi yok" dedi.

Hamas'ın elinde kaç İsrailli esir bulunuyor?

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti. Mossad Direktörü Barnea, 28 Ekim'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine ilişkin 'yeni çerçeveyi' görüştüğü Katar'ın başkenti Doha'dan dönmüştü. Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.