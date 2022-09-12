Mossad: Nükleer anlaşma İran’a dokunulmazlık sağlamayacak

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, Batı ülkelerinin İran’la nükleer faaliyetleri konusunda anlaşmaya varmaları durumunda bunun, Mossad operasyonlarına karşı İran’a dokunulmazlık sağlamayacağını söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) aktardığına göre, ilk kez kamuoyuna açık bir şekilde Tel Aviv’deki bir güvenlik konferansında konuşan Barnea, "nükleer müzakerelerin hiçbir şekilde İran’ı sınırlayıcı bir faktör olmadığını" savundu.

Barnea, "Aksine, Viyana'daki müzakereler devam ettiği sırada hem Amerikan topraklarında hem Avrupa'da terör faaliyetleri yayılıyor. Amerikan topraklarında üst düzey Amerikalı yetkililere zarar verme girişimleri var." dedi.

Washington’u geçen hafta ziyaret ederek ABD’li yetkililerle görüşmeler yaptığını hatırlatan Barnea, "ABD’de, İran'ın hazinesine ilk yıl yaklaşık 90 milyar dolar ve daha sonra her yıl on milyarlarca dolar daha fazla para pompalayacak olan anlaşmanın imzalanmasının ne sonuçlar doğuracağını sundum." diye konuştu.

İsrailli istihbarat şefi, şöyle devam etti:

"Bu paranın hangi kısmı terörizme ayrılacak? Hangi kısmı İran'ın Lübnan'daki uzantılarını güçlendirmeye ve Suriye'deki bölgeleri kontrol etmek isteyen Kudüs Gücü'ne ayrılacak?

ABD’deki dostlarımızı, anlaşmanın sadece çok kısa vadede faydalı; orta ve uzun vadede ise çok tehlikeli olacağı konusunda uyardım.”

Mossad’ın İran’a karşı operasyonlarına devam edeceğini vurgulayan Barnea, “Biz gözleri kapama oyununa katılmıyoruz ve gözümüzü kanıtlanmış gerçeklerden çevirmiyoruz. İran’ın vizyonunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mossad Başkanı ayrıca, "Bir nükleer anlaşma imzalansa bile bu, Mossad operasyonlarına karşı İran’a dokunulmazlık sağlamayacak." dedi.

Barnea, Mossad'ın, "yurt dışında İsraillilere yönelik düzinelerce terör saldırısını engellediğini" de sözlerine ekledi.

İsrail, İran ile nükleer anlaşmaya karşı

İsrail, Batı ülkelerinin İran'la nükleer programına ilişkin müzakere ettiği anlaşmanın, Tahran'a her yıl yaklaşık 100 milyar dolar sağlayacak "kötü" bir anlaşma olduğunu belirterek karşı çıkıyor.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Tahran'ın elde edeceği finansmanı Devrim Muhafızlarını güçlendirmek, İran halkını baskılamak, Orta Doğu'daki ABD üslerine saldırmak ve Hizbullah, Hamas ile İslami Cihad'a destek vermek için kullanacağını savunarak, "İran'ın nükleer bir devlet olmasını engellemek için harekete geçeceklerini" ifade etmişti.​​​​​​​