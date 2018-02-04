Motorola’dan yeni yatırım hamlesi

04 Şubat 2018

ABD'li Motorola, Kanada merkezli güvenlik sistemleri üreticisi Avigilon firmasını satın aldı. Motorola bu satın alma için 1 milyar dolar ödedi.

Merkezi Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan Avigilon şirketinin Başkanı James Henderson, yazılı açıklamasında, Motorola’nın kendileri ile bağımsız bir iş birimi olarak çalışmaya devam edeceğini ve Avigilon’un da marka olarak kalacağını bildirdi.

Henderson, yapılan anlaşmayla Motorola'nın, Avigilon firmasını 1 milyar dolar peşin ödeyerek satın aldığını kaydetti.

Avigilon, hapishaneler, havaalanları, devlet kurumları, sağlık merkezleri, okullar ve kumarhaneler için güvenlik kameraları ve sistemleri üretiyor. Şirketin ABD ve uluslararası pazarda 750'den fazla patentli ürünü bulunuyor.

"Motorola bu alımla toparlanabilir"

Öte yandan halihazırda polis kameraları ve çift yönlü telsizler üreten Motorola, ilk kez video gözetim ve analitik sistemler pazarına giriyor. Yaşadığı sorunlar nedeniyle cep telefonları piyasasında tutunamayan Motorola’nın, yeni yatırım alanı ile toparlanabileceği belirtiliyor.

Bu arada Motorola Solutions Başkanı Greg Brown da yaptığı açıklamada, "Bu satın alma, portföyümüzü yeni ürünlerle genişletecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA