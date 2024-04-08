Mozambik'te feribot faciası: 94 ölü

Mozambik'te, kapasitesinin üzerinde doluluk ile hareket eden feribot alabora oldu. Feribot kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 94 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, pazar günü vapura dönüştürülen eski balıkçı teknesinin Nampula yakınlarındaki bir adaya doğru ilerlerken sorun yaşamaya başladığını bildirdi. Vapurda yaklaşık 130 kişi bulunuyordu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Nampula'nın eyalet sekreteri Jaime Neto, "Tekne aşırı dolu olduğu ve yolcu taşımaya uygun olmadığı için battı. 94 kişi hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk da var" dedi.

Arama kurtarma ekiplerinin kazadan sağ kurtulan 5 kişi bulduğu ancak denizdeki şartlar nedeniyle operasyonları sürdürmekte zorlandıkları belirtildi.

Neto'nun açıklamalarına göre vapurdakilerin çoğu, kolera salgını hakkındaki yalan bilgiler sebebiyle yaşadıkları adadan kaçmaya çalışıyordu.

Neto, vapurda yaşanan sorunları soruşturacaklarını ifade etti. Yetkililere göre kurtarılan 5 kazazededen 2'si hastanede tedavi görüyor.