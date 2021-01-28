"mRNA bazlı aşılar yeni varyantlara hızla uyarlanabilir"

Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Brezilya’dan gelen COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantları ile ilgili haberler bilim insanlarını endişelendirirken, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NAIAD) Direktörü ve Beyaz Saray Sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci, Pfizer ve Moderna’nın mRNA bazlı aşılarının kolaylıkla mutasyona karlı kolaylıkla uyarlanabileceğini söyledi.

CNN’e konuşan Fauci, Güney Afrika’da görülen B.1.351 varyantının en problematik varyant olduğuna işaret etti ve Brezilya’da görülen varyantın da benzerlikler gösterdiğini açıkladı. mRNA bazlı aşıların yeni varyantlar üzerinde çalışmaların başladığını belirten Fauci, doğrudan söz konusu varyantları ghedefleyen bir aşı geliştirmek istediklerini ifade etti.