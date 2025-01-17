MSCI endeksinden bazı Türk firmalar çıkabilir

HSBC'nin stratiji ekibi, MSCI Standard Index içinde yer alan hisselerde şubat ayında değişiklik olacağını öngörüyor. Buna göre, bazı Türk şirketleri MSCI endeksinden çıkarılabilir.

MSCI Standard Index, Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından güncelleniyor.

İki şirket de listeden çıkmaya aday

cnbc-e'de yer alan habere göre HSBC, endeksten çıkacak şirketlerden birinin Anadolu Efes olacağını tahmin ediyor. Strateji ekibine göre Sasa da endeksten çıkabilir.

Çıkmaya aday şirketler ise Pegasus ve Coca-Cola İçecek. Ancak stratejistler şu anda böyle bir risk görmediklerini belirtiyor.

HSBC stratejistlerine göre MSCI endekslerine eklenecek Türk hissesi ise şu anda görünmüyor.

MSCI gözden geçirme sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklayacak ve değişiklikler 28 Şubat kapanışından sonra yürürlüğe girecek.