Mu varyantı burnumuzun dibine kadar geldi

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Dairesi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Yunanistan'da 6 kişide rastlandığını açıkladı.

Vakalardan 2'si Atina'daki Eleftheros Venizelos Havalimanı girişinde yapılan testlerde kayda geçerken, 4 vaka Argolida, Attiki ve Ahaia'da ortaya çıktı.

Yunanistan'da Delta, hakim COVID-19 varyantı

Aşı ve aşı zorunluluğu tartışmalarının devam ettiği ülkede, EODY verilerine göre hastanelerde tedavisi süren 332 entübe hastanın yüzde 91,71'i hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor.

Salgının başından bu yana Yunanistan'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 777 iken günlük vaka sayıları 3 bin civarında seyrediyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Mu varyantını, "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine aldı, B.1.621 adıyla kayıtlara geçen Mu varyantı, aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçiriyor, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

DSÖ, Mu varyantının Kolombiya ve Ekvador'da giderek yaygınlaştı bildirdi. İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantının küresel yaygınlığı yüzde 0.1'in altında olsa da enfeksiyonların yüzde 39'unu oluşturduğu Kolombiya ve yüzde 13'ünü oluşturduğu Ekvador'da yayılmaya devam ediyor.

39 ülkede görüldü ve yayılıyor

Güney Amerika haricinde Mu varyantı, bazı Avrupa ülkeleri, ABD ve Hong Kong'da da görüldü.

Mu varyantı 30 Ağustos'ta "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınan beşinci varyant oldu. Daha önce de Eta, Iota, Kappa, Lambda varyantları bu kategoriye alınmıştı.

29 Ağustos itibariyle, son dört hafta içinde hastalardan alınan virüs örneklerinin 4 bin 500'den fazlasının Mu varyantı olduğu belirlendi. Bunların çoğu ABD (2 bin 65) ve Kolombiya (852), Meksika (357) ve İspanya'da (473) rapor edildi.

Güney Afrika'da da bilim insanları farklı mutasyonlar geçiren başka bir yeni varyantı takibe aldı. C.1.2 adı verilen bu varyantı ise DSÖ henüz herhangi bir kategoriye almadı.

Toplam vaka sayısı yaklaşık 216 milyon

Geçen hafta dünya çapında yaklaşık 4 milyon vaka bildirilen DSÖ, toplam vaka sayısının şu anda yaklaşık 216 milyon olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantları da DSÖ'ye göre "kaygı verici varyantlar" kategorisinde bulunuyor.

Delta varyantı, yayılma hızıyla endişe yaratıyor. DSÖ yetkililerinden Dr. Maria Van Kerkhove, Delta varyantının virüsün insan hücrelerine daha kolay yapışmasını sağlayan belirli mutasyonlara sahip olduğunu söyledi. Kerkhove, Delta varyantının "tehlikeli ve bugüne kadarki en bulaşıcı varyant" olduğunu söyledi.