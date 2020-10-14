Muammer Kaddafi'nin kuzeni, Hillary Clinton'a Libya'nın yıkımından dava açacak

14 Ekim 2020

Dunya.com

Libya'nın öldürülen devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin kuzeni Ahmet Kaddafi, Libya'nın yıkımından sorumlu tuttuğu Hillary Clinton'a dava açmaya hazırlanıyor.

Aynı zamanda Libya Milli Mücadele Cephesi'nde yer alan Kaddafi, dönemin ABD dışişleri bakanı olan Clinton'ı Libya'yı yıkıma uğratmaktan ve Libya'da terörizme destek olmaktan suçluyor.

Kaddafi, Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu görev için hukukçulardan oluşan bir ekip görevlendirdiğini söyledi.

Açılacak dava ve yeri konusunda ayrıntılara yer verilmedi.

NATO'nun 2011'de Libya'ya müdahalesinde, Hillary Clinton, Barack Obama'nın başkanlığında ABD'nin dışişleri bakanlığını yürütüyordu.

Clinton ayrıca, 2016'daki ABD başkanlık seçiminde Donald Trump'ın rakibi olmuş, ancak başkanlığı kazanamamıştı.

Muammer Kaddafi, NATO güçlerinin yoğun bombardımanı sonrasında Trablus'tan Sirte'ye geçmek zorunda kalmıştı. Kaddafi 20 Ekim 2011'de, hükümet karşıtı güçler tarafından yakalandıktan sonra linç edilerek öldürülmüştü.

O dönem Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili konuşan Clinton, "Geldik, gördük ve öldü" açıklamasını yapmıştı.

Libya'da yaklaşık 10 yıldır savaş ve istikrarsızlık var. Ülkede hala yaşanan istikrarsızlıkla birlikte, ülkenin doğu ve batısını iki ayrı güç (UMH ve LUO) kontrol ediyor.