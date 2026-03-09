Mücteba Hamaney kimdir, kaç yaşında? İran'ın yeni lideri neden önemli?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran dini lideri Ali Hamaney de öldürülürken, Hamaney'in yerine geçecek isim merak konusu olmuştu.

Dün İran Temsilciler Meclisi oy çokluğuyla yeni dini liderini seçti. İran'ın yeni dini lideri Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney oldu. Bir süre adı güvenlik gerekçesiyle saklanan Mücteba Hamaney, resmi açıklamanın ardından en çok merak edilen isimlerden biri haline geldi.

Mücteba Hamaney kimdir, neden önemli?

57 yaşındaki Mücteba Hamaney, Meşhed'de Ali Hamaney'in 2. oğlu olarak dünyaya geldi. Liseden sonra ilahiyat eğitimi aldı, ilk hocaları da babası babası Ali Hamanei ve Mahmud Haşimi Şahrudi oldu.

30 yaşına geldiğinde din adamı olmak İran'ın Kum kentine giderek, burada eğitimlerini sürdürdü. Diğer 5 kardeşinin aksine siyasete daha ilgili olan Mücteba Hamaney babası için de önemli bir veliaht haline geldi. Dini Liderlik Ofisi'nin fiili yöneticisi olan Mücteba Hamaney, hem Devrim Muhafızları hem de istihbarat teşkilatıyla derin ilişkiler geliştirdi.

2024'te bir helikopter kazasında hayatını kaybeden İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Mücteba Hamaney'in bir sonraki dini lider olabileceğini dillendiren isimlerdendi. Ali Hamaney'in de Mücteba Hamaney'i haleflerinden biri olarak gördüğü konuşuluyordu.

İngiliz ve Fransız gazeteleri Mücteba Hameney'in Londra ve Dubai'de yüksek değerli gayrimenkullere sahip olduğunu, Avrupa'da denizcilik faaliyetleri ve bankacılık ilişkileri yürüttüğünü, ayrıca konaklama sektöründe de yer aldığını öne sürüyor.

Öte yandan İran'da dini lider, devlet yapısındaki en yüksek otorite olarak kabul ediliyor ve ülkenin siyasi-stratejik kararlarında belirleyici rol oynuyor. Mücteba Hameney de İran'ın dini lideri olmasının ötesinde, başkomutan olarak ordu ve Devrim Muhafizlarının en üst düzey yetkilisi oluyor. Din ve devlet işlerinde nihai otorite olarak kabul edilen İran dini lideri, Cumhurbaşkanı, hükümet ve parlamento günlük yönetimi yürütse de stratejik kararlarda son sözü söyleyen isim oluyor. Ayrıca İran'ın nükleer programı ve dış politikadaki tutumu da İran dini lideri ile şekilleniyor.