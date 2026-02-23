Münih Havalimanı ve Lufthansa sınıfta kaldı

Münih Havalimanı ile Lufthansa, 19 Şubat gecesi etkili olan kar fırtınasında yüzlerce yolcunun saatlerce uçaklarda mahsur kalması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Şiddetli kar yağışı ve operasyonel aksaklıklar nedeniyle Singapur, Kopenhag ve Venedik seferlerinde yaklaşık 500 yolcu geceyi terminal yerine pistte bekleyen uçaklarda geçirmek zorunda kalırken olay, kriz yönetimi ve yolcu hakları konusunda Almanya'da geniş çaplı tartışma başlattı.

Yolcular terminale dönemedi, temel ihtiyaçlar karşılanamadı

Kopenhag yolcularının ifadelerine göre, uçuşların iptal edildiği, gece yarısından sonra duyurulmasına rağmen yolcuları terminale geri taşıyacak tek bir otobüs dahi bulunamadı. Temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlı olduğu dar kabinlerde saatlerce bekletilen yolcular, havalimanı ve hava yolu yönetiminin sorumluluğu birbirine atmasına tepki gösterdi.

İki tarafın da sorumluluktan kaçınması, yolcu hakları ve havacılık güvenliği standartlarının sorgulanmasına neden oldu. Yaşanan kriz, kamuoyunda "yönetimsel iflas" ve "ağır ihmal" olarak nitelendiriliyor.

Alman altyapısına "kırılganlık" eleştirisi

Avrupa'nın en modern aktarma merkezlerinden biri kabul edilen Münih Havalimanı ve Lufthansa'nın kriz yönetimi kapasitesi, yaşananların ardından ciddi bir itibar kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Alman basınındaki analizlerde, hava muhalefetinin günler öncesinden tahmin edilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması "operasyonel öngörüsüzlük" olarak değerlendirildi. Münih'te yaşananların ülke altyapısındaki kırılganlığı ortaya koyduğu belirtilirken, bir gecelik kar yağışının Avrupa'nın en modern havalimanlarından birini işlevsiz hale getirdiği yorumları öne çıktı.

Merkur olayı sert bir başlıkla duyururken, Bild yetkililerin açıklamalarını eleştirdi. Uzmanlar da tahliye sürecindeki gecikmeyi ağır ihmal olarak nitelendirerek, yolcuların saatlerce uçak içinde tutulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Otobüs yetersizliği nedeniyle tahliye gecikti

Artan tepkiler üzerine Lufthansa ve Münih Havalimanı yönetimi resmi açıklama yaptı. Eleştirilerin hedefindeki Lufthansa, uçakların havalimanı yönetmelikleri gereği uzak park alanlarında bekletildiğini açıkladı. Açıklamada, terminal kapılarının dolu olması ve otobüs yetersizliği nedeniyle tahliyenin geciktiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz yolcuları sürekli bilgilendirmiş, uçaktaki imkanlar dahilinde yiyecek ve içecek servisiyle en iyi bakımı sağlamaya çalışmıştır. Yolcular ancak saatler sonra otobüslerle tahliye edilebilmiştir."

Münih Havalimanı yönetimi de acil durum planlarının mevcut olduğunu ve düzenli olarak güncellendiğini bildirerek, bu durumdan etkilenen tüm yolculara özürlerini iletti.