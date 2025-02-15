Münih'teki saldırıda anne ile 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Almanya’da Afganistan uyruklu sürücünün kasıtlı olarak kalabalığın arasına dalmasının ardından yaralanan anne ile 2 yaşındaki kızı bugün hayatını kaybetti. Sürücü, kasten olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Almanya’nın Münih kentinde 13 Şubat’ta bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan anne ile kız çocuğunun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi, 2 yaşındaki çocuk ile 37 yaşındaki bir kadının, olayda aldıkları ağır yaralar nedeniyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Aracın kalabalığa girdiği olay öncesi Verdi Sendikasının düzenlediği gösteriye katılan kadının, kızını da çocuk arabasıyla yanında götürdüğü belirtildi.
Kalabalığa aracıyla dalmıştı
Münih kentinde 13 Şubat Perşembe günü 24 yaşındaki bir Afgan, aracını Verdi Sendikasının düzenlediği yürüyüşte kalabalığın üzerine sürmüştü. Olayda bazıları ağır olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Saldırının ardından gözaltına alınan saldırganın ifadesinde, aracı kasıtlı olarak yürüyüşe katılanların üzerine sürdüğünü itiraf ettiği belirtilmişti.