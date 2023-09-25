Murdoch medya imparatorluğunu büyük oğluna bıraktı

Yeni CEO, en büyük oğlu Lachlan Murdoch, kasım ayında göreve başlayacak. 11 Mart 1931’de Melbourne’de doğan Murdoch, ülkesinde babasından kalan bir gazeteden küresel bir medya imparatorluğu kurdu.

1959’de İngiliz The Sun gazetesini aldı, 1989’da Sky Televizyonu’nun sahibi oldu. ABD’ye açılıp, Fox TV’yi aldığında yıl 1996’ydı. 2023, Murdoch için kaotik bir yıl oldu. Medya imparatorluğunun iki yarısını, News Corp ve Fox'u birleştirmeye çalıştı ancak birleşmeyi ocakta iptal etti.

2022'de Jerry Hall'dan boşandıktan sonra 5’nci kez evlenmek üzere nişanlandı, ancak bu nişanı da birkaç hafta içinde iptal etti.

Fox’un başkanlık yarışına müdahil olduğu yönündeki davada anlaşma istedi ve 800 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Dünya genelinde 30’a yakın gazete, 20’e yakın dergi ve 100’e yakın TV kanalıyla en büyük küresel medya patronu olan Murdoch, Fox grubu çalışanlarına yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Onursal başkan olarak devam edeceğim.

Yeni fikirlerle her gün işin başında olacağım. Şirketlerimiz de benim gibi sağlam durumda. Fırsatlarımız ticari zorluklarımızın çok ötesinde.” 70 yıldır medya patronu olan Murdoch’un üç eşinden olan 6 çocuğu bulunuyor. En büyük çocuğu Lachlan Murdoch, 8 Eylül 1971’de New York’ta doğdu.

Üniversitede felsefe eğitimi alan oğlu Murdoch, “medya tozu”nu 1989’da, 18 yaşındayken, Daily Mirror gazetesinde yaptığı stajda yuttu. Profesyonel medya kariyeri de 22 yaşındayken babasının Avustralya’nın Brisbane kentindeki yerel medya şirketi Courier-Mail’in başına geçmesiyle başladı. Aktrist model Sarah Murdoch’la evli olan Lachlan Murdoch’un üç.