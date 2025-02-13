Musk: 'Reuters, ABD hükümetinden milyonlarca dolar aldı!'

İş insanı Elon Musk, İngiliz haber ajansı Reuters'ın 2018-2022 yıllarında ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Musk, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı." dedi.

Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmişti. DOGE, yeniden ABD Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu.

"Bunlar tam bir dolandırıcı"

Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Musk, ABD hükümeti tarafından yapılan harcamaların belgelendiği internet sitesine dayandırılan bir başka paylaşımı alıntılayarak, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı." dedi.

Alıntılanan paylaşımda ise Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) incelemeleri sonucunda Savunma Bakanlığı'nın, 2018-2022 yıllarında Reuters'a 9 milyon dolarlık "gizemli ödemeler" yaptığının ortaya çıktığı belirtildi.

Paylaşımda, "savunma için olduğu iddia edilen bu harcamaların" soru işaretlerine neden olduğu kaydedildi.

Musk, OCCRP'yi de suçladı

Musk, sosyal medya hesabından, "Trump'ın 2019'da görevden alınmasının arkasında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yönetilen Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP) olduğunu" öne süren medya kuruluşu Public'in yürüttüğü yeni bir araştırmanın sonucuna ilişkin yapılan paylaşımı alıntıladı.

Paylaşımda OCCRP'nin, Trump ve ortaklarının Rus bankacılığı ve Rusya'nın kara para aklama faaliyetleriyle bağlantıları olduğu yönündeki söylemlerin geliştirilmesinde "önemli bir rol oynadığı" kaydedildi.

"Bu kötü yargıç kovulmalı"

Öte yandan Musk, Trump yönetiminin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi federal halk sağlığı kurumlarının internet sitelerindeki verilerin kaldırılması yönündeki kararının geçici olarak durdurulmasını emreden Washington DC Bölge Yargıcı John Bates'in "kovulmasını" istedi.

Musk, hastaların HIV testlerini, hastalığın önlenmesine ilişkin bilgiler ile toplumların iklim felaketlerine karşı hassasiyetlerini gösteren verilerin kaldırılmasını engelleyen Bates'in baktığı 6 Ocak Kongre baskını davasında yargılanan ve dava sürecinde intihar eden Matthew Perna'nın bir fotoğrafını X hesabından paylaşarak, "Bu kötü yargıç kovulmalı." ifadelerini kullandı.