Musk: Soros, insanlıktan nefret eden Magneto!
Dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, Tesla hisselerini sattığını açıklayan 92 yaşındaki yatırımcı George Soros’u “insanlıktan nefret etmek”le suçladı; X-Men’in kötü karakteri Magneto’ya benzetti.
Emre ERGÜL
ABD’de milyarderlerin savaşı… Bir tarafta, 166 milyar dolarlık şahsi servetiyle dünyanın ikinci zengin insanı olan 51 yaşındaki Güney Afrika doğumlu ABD’li Elon Musk… Diğer tarafta şahsi serveti 8.6 milyar dolar olan 92 yaşındaki Macar asıllı ABD’li yatırımcı George Soros…
Savaş, Musk’ın attığı ve nedenini önce kimsenin anlamadığı “Soros bana Magneto’yu anımsatıyor” tweetiyle başladı. Magneto, Marvel’ın X-Men serisinde geçen bir çizgi roman kahramanı…
Hikayeyi bilmeden savaşın içeriğini anlayamayız. O yüzden özet geçelim: Mutant insan Magneto’nun ismi Erik’tir… Çocukluğu Polonya’daki Nazi ölüm kampı Auschwitz’de geçer. II. Dünya Savaşı’nın bitişinden sonra Auschwtiz’de tanışıp yardım ettiği Magda adlı çingeneyle evlenir ve çocuğu olur. Çıkan bir yangında çocuğu korurken, Erik’in mutant güçleri ortaya çıkınca Magda korkar ve kaçar. İsrail’e giden Erik, burada tanıştığı Mutant Charles Xavier’in yönlendirmesiyle tüm dünyanın mutant terörist olarak tanıdığı Magneto’ya dönüşür. Musk’ın tweetinden sonra Brian Krassnestein adlı bağımsız bir gazeteci yazdığı mesajla işi başka yerlere çekti: “İlginç gerçek: Magneto'nun Holokost sırasında hayatta kalan biri olarak yaşadığı deneyimler, bakış açısını, derinliğini ve empatisini şekillendirdi. Aynı zamanda bir Holokost mağduru olan Soros, iyi niyeti nedeniyle durmaksızın saldırıya uğruyor ve bazı Amerikalılar sırf bu siyasi bağlantılara katılmadıkları için kötü olduğunu düşünüyor.”
Bu açıklamadan sonra Musk, ikinci ve daha sert açıklamasını yaptı: "Onların iyi niyetli olduğunu varsayıyorsun. Değiller. Uygarlığın dokusunu aşındırmak istiyor. Soros insanlıktan nefret ediyor."
Bu noktada anti-semitizme karşı kurulan İftira ve İnkarla Mücadele Birliği’nin (ADL – Anti-Defamation League) CEO’su Jonathan Greenblatt devreye girdi: “Musk’ın Soros’u Yahudi kötü kahramana benzetmesi sadece acıklı değil, tehlikelidir.” Musk yine durmadı, Greenblatt’a yönettiği birliğin isminden vurdu: “Bana iftira atmayı kes. ADL, isminden A’yı çıkartsın!”
Kavganın ana nedeninin Soros’un kısa bir süre önce elindeki hatırı sayılır Tesla hisselerini sattığını açıklaması görülüyor. CNN’e göre, “Soros'un Tesla'ya yaptığı yatırım, genel yatırım portföyü açısından mütevazı bir yatırımdı.” 2022'nin ikinci çeyreğinde 89 bin 600 bölünmüş ayarlanmış hisse satın alan Soros’un 2022'nin son üç ayında ek 242 bin hisse satın almadan önce bunları üçüncü çeyreğe kadar elinde tuttuğu konuşuluyor. Ancak geçen hafta Menkul Kıymetler’e yaptığı son başvuruna göre, tüm hissesini elden çıkardı.
140 milyon Twitter takipçisi olan Musk bir süre önce verdiği bir röportajda “Ben bedeli para kaybetmek olsa bile ne istersem söylerim” demişti. Soros tarafının ne cevap vereceği ise merak konusu…
Soros yıllardır aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke hükümetlerine karşı Açık Toplum Vakıflarına destek vermekle suçlanıyor. Bu vakıflara bugüne kadar 32 milyar dolardan fazla bağış yaptığı konuşulan Soros’un eski ABD Başkanı Donald Trump’a dava üzerine dava açan Manhattan savcısı Alvin Bragg’ı desteklediği iddia ediliyor.
Bu hafta başında çıkan “Öldü” iddialarını “Kalp krizi geçirmedim. Yaşıyorum” diye yalanlayan Soros’un oğlu Alex de açıkça Demokrat Parti’yi destekliyor. Fox International’ın haberine göre, Alex Ekim 2021’den bu yana Beyaz Saray’ı 14 kez ziyaret edip “iş görüşmeleri yaptı.”