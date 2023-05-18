Musk: Soros, insanlıktan nefret eden Magneto!

Emre ERGÜL

ABD’de milyarderlerin savaşı… Bir tarafta, 166 milyar dolarlık şahsi servetiyle dünyanın ikinci zen­gin insanı olan 51 yaşındaki Gü­ney Afrika doğumlu ABD’li Elon Musk… Diğer tarafta şahsi serveti 8.6 milyar dolar olan 92 yaşındaki Macar asıllı ABD’li yatırımcı Ge­orge Soros…

Savaş, Musk’ın attığı ve nede­nini önce kimsenin anlamadığı “Soros bana Magneto’yu anımsa­tıyor” tweetiyle başladı. Magne­to, Marvel’ın X-Men serisinde ge­çen bir çizgi roman kahramanı…

Hikayeyi bilmeden savaşın içeriğini anlayamayız. O yüzden özet geçelim: Mutant insan Mag­neto’nun ismi Erik’tir… Çocuklu­ğu Polonya’daki Nazi ölüm kam­pı Auschwitz’de geçer. II. Dünya Savaşı’nın bitişinden sonra Aus­chwtiz’de tanışıp yardım etti­ği Magda adlı çingeneyle evlenir ve çocuğu olur. Çıkan bir yangın­da çocuğu korurken, Erik’in mu­tant güçleri ortaya çıkınca Mag­da korkar ve kaçar. İsrail’e giden Erik, burada tanıştığı Mutant Charles Xavier’in yönlendirme­siyle tüm dünyanın mutant terö­rist olarak tanıdığı Magneto’ya dönüşür. Musk’ın tweetinden sonra Brian Krassnestein adlı ba­ğımsız bir gazeteci yazdığı mesaj­la işi başka yerlere çekti: “İlginç gerçek: Magneto'nun Ho­lokost sırasında ha­yatta kalan biri olarak yaşa­dığı deneyimler, bakış açısını, de­rinliğini ve empatisini şekillen­dirdi. Aynı zamanda bir Holokost mağduru olan Soros, iyi niyeti nedeniyle durmaksızın saldırı­ya uğruyor ve bazı Amerikalılar sırf bu siyasi bağlantılara katıl­madıkları için kötü olduğunu dü­şünüyor.”

Bu açıklamadan sonra Musk, ikinci ve daha sert açıklamasını yaptı: "Onların iyi niyetli olduğu­nu varsayıyorsun. Değiller. Uy­garlığın dokusunu aşındırmak istiyor. Soros insanlıktan nefret ediyor."

Bu noktada anti-semitizme karşı kurulan İftira ve İnkarla Mücadele Birliği’nin (ADL – An­ti-Defamation League) CEO’su Jonathan Greenblatt devreye gir­di: “Musk’ın Soros’u Yahudi kö­tü kahramana benzetmesi sade­ce acıklı değil, tehlikelidir.” Musk yine durmadı, Greenblatt’a yö­nettiği birliğin isminden vurdu: “Bana iftira atmayı kes. ADL, is­minden A’yı çıkartsın!”

Kavganın ana nedeninin So­ros’un kısa bir süre önce elinde­ki hatırı sayılır Tesla hisselerini sattığını açıklaması görülüyor. CNN’e göre, “Soros'un Tesla'ya yaptığı yatırım, genel yatırım portföyü açısından mütevazı bir yatırımdı.” 2022'nin ikinci çey­reğinde 89 bin 600 bölünmüş ayarlanmış hisse satın alan So­ros’un 2022'nin son üç ayında ek 242 bin hisse satın almadan ön­ce bunları üçüncü çeyreğe ka­dar elinde tuttuğu konuşuluyor. Ancak geçen hafta Menkul Kıy­metler’e yaptığı son başvuru­na göre, tüm hissesini el­den çıkardı.

140 milyon Twitter takipçisi olan Musk bir süre önce verdiği bir röportajda “Ben bedeli para kaybetmek olsa bile ne istersem söylerim” demişti. Soros tarafı­nın ne cevap vereceği ise merak konusu…

Soros yıllardır aralarında Tür­kiye’nin de bulunduğu birçok ülke hükümetlerine karşı Açık Toplum Vakıflarına destek ver­mekle suçlanıyor. Bu vakıflara bugüne kadar 32 milyar dolardan fazla bağış yaptığı konuşulan So­ros’un eski ABD Başkanı Donald Trump’a dava üzerine dava açan Manhattan savcısı Alvin Bragg’ı desteklediği iddia ediliyor.

Bu hafta başında çıkan “Öldü” iddialarını “Kalp krizi geçirme­dim. Yaşıyorum” diye yalanlayan Soros’un oğlu Alex de açıkça De­mokrat Parti’yi destekliyor. Fox International’ın haberine göre, Alex Ekim 2021’den bu ya­na Beyaz Saray’ı 14 kez ziyaret edip “iş görüş­meleri yaptı.”