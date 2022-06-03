Musk: Tüm işe alımları durdurun
Tesla CEO'su Musk, şirket yöneticilerine 'dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun' başlıklı bir e-posta gönderdi.
Reuters
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin çalışan sayısını yaklaşık %10 azaltması gerektiğini belirten bir e-postayı dün şirketin üst düzey yöneticilerine gönderdi.
Şirketin yöneticilerine gönderilen "dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun" başlıklı e-postada Musk, "ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var" ifadelerini kullandı.
Tesla'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.