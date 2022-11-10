Musk, Twitter çalışanlarını ofise geri çağırdı
Twitter'ın yeni sahibi Musk, çalışanlarına ofiste en az 40 saat geçirmeleri gerektiğini bildirdi.
Reuters
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Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, çalışanlarına yolladığı e-posta'da uzaktan çalışmanın sona erdiğini ve haftada en az 40 saat ofisten çalışmaları gerektiğini bildirdi.
Bloomberg News'te yer alan habere göre Musk, çalışanlarına aboneliklerin Twitter gelirinin yarısını oluşturmasını istediğini söyledi.
Musk yönetiminde Twitter'da iki haftada çalışanların yüzde 50'ye yakını işten çıkartılmıştı.
Twitter’da 'mavi tik' için ayda 8 dolar ücret belirlemişti.