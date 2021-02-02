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Musk Twitter'a ara verecek

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'a bir süre ara vereceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı çeşitli paylaşımlarla haberlere konu olan ABD’li girişimci ve Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’a ara veriyor.

Musk, yaptığı son paylaşımda, “Bir süre Twitter kullanmaya ara veriyorum” dedi.

Geçen haftalarda Reddit ve WallStreetBet’teki küçük yatırımcıların GameStop hisse alımlarını desteklemek için “GameStop hissesi alın,” gibi paylaşımlar yapan Musk, ayrıca Twitter profiline de “#Bitcoin” yazarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ayrıca Dogecoin’le ilgili yaptığı paylaşımlarıyla da söz konusu kripto para birimine yönelik ilgiyi artıran Musk’ın neden sosyal medya platformuna ara verdiği henüz belirsiz. Eski NSA analisti Edward Snowden da geçtiğimiz günlerde Twitter’a ara verdiğini yazmıştı. 