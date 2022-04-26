Musk Twitter’dan ne istiyor: İfade özgürlüğü mü, dezenformasyon mu?

HİLAL SARI

Dünyanın en zengin isimlerinden Tesla’nın ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’un, geçmişte dezenformasyonla mücadele adımlarını eleştirdiği Twitter’ı 44 milyar dolara satın alması, hem ABD’de hem de dünya genelinde sosyal medya platformlarındaki ifade özgürlüğü tartışmalarını başlattı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, taraftarlarının Capitol Hill binasını işgal etmesi sonrası bazı Twitter paylaşımları nedeniyle sansürlenmiş, sonrasında da hesabı süresiz şekilde askıya alınmıştı. Sosyal medyada devam eden tartışmalar, Musk’ın Twitter’ı almasına en çok sevinen grubun Cumhuriyetçiler olduğunu gösteriyor ancak Donald Trump bir televizyon kanalına “Twitter’a geri dönmeyeceğim” açıklaması yaptı. Demokrat senatörler ise Musk gibi süper zenginlerin daha iyi vergilendirmesi gerektiği önerilerini yeniden masaya sürüyor.

Twitter’da neler yapmak istiyor?

Musk’un şimdiye kadar yaptığı paylaşımlardan “platformdaki bot hesapların kapatmayı, her kullanıcının gerçek kişi olması için çabalamayı, tweet’lerde bir edit seçeneği olmasını, açık kaynak algoritma kullanılmasını ve ifade özgürlüğünün olmasını” istediğini biliyoruz. Ancak uzmanlar Musk’ın içerik moderasyonunda temel alacağı ‘ifade özgürlüğü’ tanımıyla dezenformasyon ve yanlış yönlendirici propaganda kampanyalarının gri bir alanda örtüştüğü değerlendirmelerini yapıyor.

“Musk, Twitter’ı hesap vermeme özgürlüğü için aldı”

Guardian’a konuşan Avustralya merkezli Dijital Haklar Gözlemcisi “Musk’ın ifade özgürlüğü yaklaşımı zengin ve güçlülere yarayacak. Musk’un asıl istediği hesap vermeme özgürlüğü gibi görünüyor” değerlendirmesini yapıyor. Electronic Frontiers Foundation ise “Anonim hesaplara izin vermeyecek bir adım atılırsa bu doğrudan ifade özgürlüğünü azaltan bir hamle olur” diyor ve muhalif kişilerin kimliklerinin iktidara karşı korunmasız hale gelebileceğini söylüyor.

2009’dan bu yana Twitter’da olan Elon Musk’un 84 milyon takipçisi var ve Musk paylaşımlarıyla birçok kez özellikle kriptopara piyasalarında önemli hareketlere yol açmıştı. Ayrıca Musk Tesla’yı hisse başı 420 dolara tekrar özel şirkete dönüştüreceğine ilişkin paylaşımlarıyla ABD sermaye piyasalar kurumuyla davalık olmuş ve Musk ve Tesla’ya ayrı ayrı 20 milyon dolar ceza kesilmişti. Bu cezalar Musk’ın yatırımcı kararlarını etkileyen paylaşımlar yapmasına engel olamadı: 2020’de “Tesla hisseleri çok yüksek” diyerek şirketin değerinden 14 milyar dolar silinmesine neden olurken, 2021’de de servet vergisi ile ilgili tarışmalar sürerken “şirket hisselerinin yüzde 10’unu satıp satmayacağını soran” bir anket yapmıştı.