Musk, Zuckerberg ile dövüşeceği yeri açıkladı

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Zuckerberg ile yapacakları 'kafes dövüşü' için İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile görüştüğünü açıkladı. dövüşün temasının Antik Roma gibi olacağını ve modern herhangi bir şeyin bulunmayacağını belirtti.

Musk, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak.İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar" diye konuştu.

Elon Musk, geçen hafta da kafes dövüşünün Twitter'dan canlı yayınlanacağını söylemiş ve gelirlerinin gaziler derneğine bağışlanacağını açıklamıştı.