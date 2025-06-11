Musk'ın 'pişmanım' açıklamasına Trump'tan cevap geldi!

Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulunan Elon Musk'tan bugün geri adım geldi.

Trump için "Ben olmasaydım seçimi kaybederdi" diyen, başkanın adının Epstein dosyalarında geçtiğini iddia eden Musk, falza ileri gittiğini ve bununla ilgili paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Musk'ın özür niyeliğindeki bu açıklamasına Trump'tan cevap gecikmedi.

"Onunla barışabilirim, ülkeyi düzeltmemiz lazım"

Trump, "Elon Musk ile barışır mısınız?" sorusuna "Hiçbir kırgınlığım yok, olanlara gerçekten şaşırdım. Söylediklerinden dolayı kendini çok kötü hissediyor. Sanırım onunla barışabilirim, ülkeyi düzeltmemiz lazım" diye karşılık verdi.

'Hayal kırıklığı' demişti

Trump, Musk'ın çıkışının ardından "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.