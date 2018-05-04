Musk'tan sert çıkış: Hisselerinizi satın ve bir daha almayın

04 Mayıs 2018

Hisselerindeki düşüşle kan kaybeden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, önceki gün şirketin gelirleriyle ilgili düzenlenen oturumda sert açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Musk, özellikle soru cevap bölümündeki sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. Bir analistin sorusunu "Sıkıcı sorular hiç de havalı değil" diye geçiştiren Musk, Model 3 üretimindeki gecikmeyle ilgili bir başka soruyu yarıda kesti.

Musk, Tesla hisselerindeki düşüşle ilgili bir başka soruya da, "Günlük hisse alım satımı yapanları memnun etmekle hiç ilgilenmiyorum. Hatta bundan daha ilgisiz olamazdım. Lütfen hisselerinizi satın ve bir daha almayın" dedi.

Musk'ın birçok soruyu yanıtsız bırakırken bir YouTube bloggerının art arda sorduğu soruları yanıtlaması dikkat çekti.

"20 yıldır duyduğum en tuhaf şeydi"

Musk'ın konuşması, Wall Street'te de büyük şaşkınlık yarattı. Morgan Stanley analisti Adam Jonas, "Bu iş dünyasında 20 yıldır duyduğum en tuhaf şeydi" dedi. Los Angeles merkezli özel sermaye şirketi Patriarch Organization Başkanı Eric Schiffer de, "Bu Amerikan otomotiv sektöründeki en büyük CEO çöküşü oldu" diye konuştu.

Konuşma Tesla hisselerindeki düşüşü daha da hızlandırdı. Şirketin hisseleri dün yüzde 7 geriledi. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zararla tarihinin en sert düşüşünü yaşamıştı.

Tesla'da tarihinin en büyük zararı