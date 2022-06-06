Musk'tan Twitter'a uyarı: Anlaşma gerçekleşmeyebilir

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ın sahte hesaplara ilişkin verileri sağlamaması durumunda, şirketi satın almak için verdiği 44 milyar dolarlık teklifi geri çekeceğini söyledi.

Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir teklif sunan Musk, daha sonra spam ve sahte hesapların gerçekten yüzde 5'in altında olduğunun tespit edilmesi işlemleri sürdüğü için anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Musk, Twitter şirketine gönderdiği mektupta, Twitter'ın anlaşmada belirtilen sorumluluklarını "açıkça ihlal" ettiğini ve kendisinin satın almak için sunduğu anlaşmayı iptal etme haklarını saklı tuttuğunu belirtti.

Mektupta "Musk, Twitter'ın anlaşmada açıkça belirtilen yükümlülüklerini gözle görülür bir şekilde yerine getirmediğine inanıyor ve bu da şirketin istenilen verileri gizlediğine ilişkin daha fazla şüpheye neden oluyor" ifadesi yer aldı.

Musk'ın avukatlarının kaleme aldığı mektupta "Musk, şirketin talepleri yerine getirmeme konusunda direndiğine ve kendisinin bilgi alma hakkına engel olunduğuna inanıyor" diye belirtildi.

Açılış öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 5.5 gerileyerek 37.95 dolara düşerken; Musk'ın CEO'su olduğu Tesla hisseleri yüzde 3.5 yükseldi.