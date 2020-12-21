"Mutasyon geçiren koronavirüs tipi Fransa'da yayılıyor olabilir"

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, henüz testlerde tespit edilememiş olsa da İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon geçirmiş yeni COVID virüsünün Fransa'da da yayılabiliyor olabileceğini söyledi.

Veran, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, "Virüsün Fransa'da yayılabiliyor olması tamamen mümkün." dedi.

İlk verilere göre İngiltere'de tespit edilen mutasyon geçirmiş COVID tipi %70'e kadar daha yüksek hızlarda yayılabilir. Virüs İngiltere'de yeni tecrit önlemleri getirilmesine ve Avrupalı komşularının İngiltere'ye seyahat kısıtlamaları getirmesine neden oldu.