Mutasyonlu virüs Rusya'da tespit edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, COVID-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu aktardı.

Günlük vaka sayısı 23 binin altına düştü

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 851 artarak 3 milyon 401 bin 954'e, ölenlerin sayısı 456 artışla 61 bin 837'ye yükseldi.

Son 24 saatte 24 bin 80 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 778 bin 889'a ulaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 216 artarak 857 bin 568'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artışla 11 bin 950'ye çıktı.

COVID-19'un daha hızlı yayılan türü, Aralık 2020'de İngiltere'de ortaya çıkmıştı.