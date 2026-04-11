Müzakere beklenirken... ABD'den Orta Doğu'ya yeni asker sevkiyatı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan savaşa 2 haftalık ateşkesle ara verilirken taraflar müzakere için İslamabad'da bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma olmazsa en iyi silahlarla donatılan gemilerin yıkım için harekete geçeceği tehdidinde bulunurken, İran Sözcüsü ise Lübnan’da ateşkes sağlanmadan ve mal varlıkları serbest bırakılmadan ABD ile müzakerelerin başlayamayacağını söyledi.

Orta Doğu'ya yeni asker sevkiyatı

Dünya kritik görüşmeyi beklerken, Wall Street Journal gazetesi ise ABD'nin Orta Doğu'ya 1500 ila 2 bin yeni asker göndermeyi planladığını yazdı.

WSJ'nin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere rağmen Orta Doğu'ya sevkiyatlarını sürdürüyor.

ABD son dönemde Orta Doğu'ya yeni savaş uçakları gönderirken, 82. Hava İndirme Tümeni'nden 1500 ila 2 bin askeri de bölgeye göndermeye hazırlanıyor.

Ayrıca ABD Donanmasından bir yetkili binlerce deniz piyadesinin de bölgeye yola çıktığını aktardı.