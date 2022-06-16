Müzik uygulamalarında iptaller hızlandı

Pazar araştırma şirketi Kantar tarafından derlenen verilere göre, yaşam maliyetlerinde artış tüketicileri tasarruf yapmaya yönlendiriyor ve bunun sonucu olarak 2022 ilk çeyrekte 1 milyondan fazla İngiliz müzik uygulamalarına aboneliklerini sona erdirdi.

Kantar'ın anketine göre, Spotify, Apple ve Amazon'un müzik uygulamalarına aboneliklerini sona erdirenlerin yüzde 37'si buna neden olarak tasarruf yapmak istemelerini gösterdiler.

Müzik uygulamalarına abonelik oranlarının gençler arasında daha hızlı azaldığını belirten Kantar, 35 yaş altı nüfusta müzik aboneliği oranının yüzde 57'den yüzde 53,5'e gerilediğini vurguladı.