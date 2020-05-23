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Müzisyen Mory Kante hayatını kaybetti

Gineli müzisyen Mory Kante hayatını kaybetti. Kante, 1977'de seslendirdiği "Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.

Müzisyen Mory Kante hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante, 70 yaşında hayata veda etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kante, Gine'nin başkenti Konakri'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

29 Mart 1950'de Kissidougou kentinde dünyaya gelen Kante, 1977'de seslendirdiği "Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.

Mory Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.

Kaynak: AA

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