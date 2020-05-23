Müzisyen Mory Kante hayatını kaybetti
Gineli müzisyen Mory Kante hayatını kaybetti. Kante, 1977'de seslendirdiği "Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.
Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante, 70 yaşında hayata veda etti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kante, Gine'nin başkenti Konakri'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
29 Mart 1950'de Kissidougou kentinde dünyaya gelen Kante, 1977'de seslendirdiği "Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.
Mory Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.
Kaynak: AA