Müzisyene 'Kral'a hakaretten' hapis cezası

Tayland'da krala hakaret suçlamasından bir kişi hakkında daha hapis cezası kararı verildi. Tayland Mahkemesi, aktivist müzisyen Chaiamorn Kaewwiboonpan'a monarşiye hakaret ettiği ve bilgisayar suçları yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme Chaiamorn'un 2021 yılında Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un posterini yakmasının ve sosyal medyada krala yönelik hakaret içeren açıklamalarının "lese-majeste" adı verilen özel kraliyet yasalarına aykırı olduğuna hükmetti.

Chaiamorn'un avukatları bir önceki duruşmada yaptıkları savunmada, müzisyenin gerçekleştirdiği eylemin krala yönelik doğrudan bir hakaret içermediğini ve yine bu yasa gereği hapis yatan diğer müzisyen arkadaşlarına destek amaçlı olduğunu belirtmiş, mahkeme ise savunmayı reddetmişti. Karar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Chaimorn'un avukatları kefaletle serbest bırakılması için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Kasım 2020'den bu yana krala hakaret ettiği gerekçesiyle en az 173 kişinin ceza aldığı Tayland'da 28 yaşındaki aktivist Netiporn Sanesangkhom, hapiste gerçekleştirdiği açlık grevi sonucunda 14 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.