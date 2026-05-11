MV Hondius yolcuları için Avrupa çapında tahliye operasyonu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisindeki vatandaşların tahliyesi kapsamında dört ayrı uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı. Tahliyelerin, AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde gerekli sağlık önlemleri uygulanarak yapıldığı bildirildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Avrupa genelindeki risk düşük"

Hrncirova, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son değerlendirmelerine göre Avrupa genelinde hantavirüs risk seviyesinin "düşük" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Halk sağlığının korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Hrncirova, AB üyesi ülkeler, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), DSÖ ve G7 ortaklarıyla birlikte hantavirüse karşı koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

AB yetkilisi, Birliğin "uyumlu ve bilime dayalı" bir müdahale yaklaşımı geliştirmek için temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Tahliye operasyonuna destek sürüyor

Hrncirova, "MV Hondius" gemisindeki yolcuların üye ülkelere dönüşü amacıyla dün dört uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı. Tahliye sürecinde gerekli sağlık protokollerinin uygulandığını vurgulayan Hrncirova, operasyonun AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

İspanya tarafından organize edilen gemi tahliye çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Hrncirova, ihtiyaç duyulması halinde ek kapasite ve destek unsurlarının devreye alınmasına hazır olduklarını söyledi.