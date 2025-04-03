Myanmar depremlerinde can kaybı artıyor! Sayı 3 bini geçti

Myanmar'da askeri yönetim yetkilileri, 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 3 bin 85'e yükseldiğini açıkladı.

Depremlerde yaralanan kişi sayısı ise 4 bin 715'e yükseldi. Kayıp 300'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Can kaybında artış bekleniyor

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti. Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.