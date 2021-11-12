Myanmar'da ABD'li gazeteciye 11 yıl hapis cezası

Myanmar'da 25 Mayıs'tan bu yana gözaltında olan ABD vatandaşı gazeteci Danny Fenster, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fenster'in avukatı Than Zaw Aung, gazeteci müvekkilinin Yangon kentinde yapılan gizli duruşmada, üç ayrı suçlamadan 11 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Than Zaw Aung, söz konusu suçlamaların "yalan ve kışkırtıcı bilgi yayma, yasa dışı kuruluşlarla irtibatta olma ve vize mevzuatını ihlal etme" olduğunu söyledi.

Fenster'e terörle mücadele yasalarının yanı sıra vatana ihanet ve isyana teşvik ile ilgili yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle açılmış davalar olduğunu belirten Than Zaw Aung, müvekkilinin terörle mücadele yasasından suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.

Than Zaw Aung, vatana ihanet ve isyana teşvik yasalarının ihlali durumunda 7 ila 20 yıl hapis cezası verilebildiğini anımsattı.

ABD vatandaşı gazeteci mayısta gözaltına alınmıştı

37 yaşındaki gazeteci, 24 Mayıs'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitmek üzereyken Yangon Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Fenster'in Kuala Lumpur'dan ABD'ye geçerek Detroit bölgesindeki ailesini ziyaret edeceği öğrenilmişti.

Yaklaşık 2 yıldır Yangon'da "Frontier Myanmar" adlı bir haber sitesi için çalışan Fenster, daha önce de "Myanmar Now" haber sitesinde editörlük yapmıştı.

1 Şubat’ta yönetime el koyan askeri yönetim, aralarında yabancı basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Yönetimi ele geçirmesinin ardından bazı medya kuruluşlarının lisansını iptal eden cunta yönetimi, yaklaşık 100 gazeteciyi gözaltına almıştı ve bunlardan 30 kadarı hala gözaltında.

15 Ekim'deki duruşma

Ordu, Myanmar Now'ın da aralarında olduğu bazı medya kuruluşlarının lisansını mart ayında iptal etmişti.

Than Zaw Aung, 15 Ekim'de yapılan duruşma öncesi hakimin, müvekkilinin Myanmar Now'ın ruhsatının iptal edilmesinden sonra ordu aleyhtarı haberler yayınlamaya devam ettiğini ileri sürdüğünü aktarmıştı.

Frontier Myanmar'ın genel yayın yönetmeni Thomas Kean de Fenster'in mart ayında Myanmar Now için çalıştığı iddiasına ilişkin, Fenster'in belirtilen tarihten aylar önce Frontier'e geçmek için ayrıldığını açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.