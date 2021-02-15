Myanmar'da ülkenin fiili lideri 2 gün daha gözaltında kalacak

Myanmar'da askeri darbeden önce gözaltına alınan ve gözaltı süresi bugün dolan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin, 17 Şubat'a kadar gözaltında kalacağı açıklandı.

Basına bir açıklama yapan Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin planlandığı üzere bugün mahkeme duruşmasına çıkmayacağını belirterek, "Bölge hakiminden aldığımız bilgiye göre gözaltı süresi 17 Şubat'a kadar sürecek." dedi.

Avukat Zaw, Suu Çii ile yüz yüze görüşme gerçekleştiremediğini, sadece video konferans yoluyla görüşebildiğini ifade etti.

Suu Çii, 1 Şubat askeri darbesinden 2 saat önce, üst düzey hükümet üyeleriyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Darbeyle yönetime el koyan Myanmar ordusundan 3 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suu Çii'nin 2 hafta daha gözaltında tutulacağı bildirilmişti.

Suu Çii'ye "ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması" yönelten askeri mahkeme, devrik lideri, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlamıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.