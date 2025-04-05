Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354 oldu

Güney Asya ülkesi Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde bilanço giderek ağırlaşıyor.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 354'e yükseldiği açıklandı.

Myanmar resmi televizyonu tarafından yapılan açıklamada, en az 220 kişinin kayıp olduğu belirtilirken; yaralı sayısının ise 4 bin 850'ye çıktığı kaydedildi.

"Dünya Myanmar halkının arkasında durmalı"

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Myanmar'da meydana gelen depremlerin ardından dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Fletcher sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yıkım sarsıcı. Kaybedilen hayatlar. Yıkılan evler. Paramparça olan geçim kaynakları. BM yardıma hazır. Dünya Myanmar halkının arkasında durmalı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

28 Mart 2025 tarihinde Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Deprem, Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedilmişti. Depremin en şiddetli hissedildiği ülkelerden biri olan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 30 katlı bir bina çökmüştü. Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye çıktığı açıklanmıştı.