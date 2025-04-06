Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 471'e yükseldi

Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 471 olduğu bildirildi.

Xinhua ajansının, Myanmar merkezli The Mirror gazetesine dayandırdığı habere göre, felaketin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Depremlerde ayrıca 4 bin 671 kişi yaralanırken, 200’den fazla kişinin kayıp olduğu bilgisi de paylaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin bu kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Tayland ve Çin’de de hissedildi

28 Mart’ta Myanmar’ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen depremler, ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sarsıntılar, komşu ülkeler Tayland ve Çin’de de güçlü şekilde hissedildi.