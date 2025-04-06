Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 471'e yükseldi
Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 471’e yükseldi. Yaralı sayısı 4 bin 671 olarak açıklanırken, 200’ü aşkın kişiye hâlâ ulaşılamıyor. Depremler, ülkenin orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında gerçekleşti. Tayland ve Çin’de de hissedilen sarsıntılar, bölgede ciddi yıkıma yol açarken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 471 olduğu bildirildi.
Xinhua ajansının, Myanmar merkezli The Mirror gazetesine dayandırdığı habere göre, felaketin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Depremlerde ayrıca 4 bin 671 kişi yaralanırken, 200’den fazla kişinin kayıp olduğu bilgisi de paylaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin bu kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Tayland ve Çin’de de hissedildi
28 Mart’ta Myanmar’ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen depremler, ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sarsıntılar, komşu ülkeler Tayland ve Çin’de de güçlü şekilde hissedildi.