Mynmar depremleri: Can kaybı 3 bin 500'ü aştı

28 Mart'ta art arda meydana gelen depremlerle sarsılan Güney Asya ülkesi Myanmar'da can kaybı sayısı gün geçtikçe artıyor.

7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde yıkıma uğrayan Myanmar'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 564'e yükseldi.

Yaralı sayısı 5 bin 12'ye çıktı

Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyinden (SAC) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 564'e, yaralananların sayısının da 5 bin 12'ye çıktığı belirtildi.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalarını sürdürüyor.

Myanmar İtfaiyesinden yapılan açıklamada da arama kurtarma ekiplerinin ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'da yıkılan bir binanın enkazından 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Singapur, Malezya ve Hindistan'dan yardıma gelen ekiplerin çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndükleri belirtildi.

Ne olmuştu?

28 Mart 2025 tarihinde Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Deprem, Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedilmişti. Depremin en şiddetli hissedildiği ülkelerden biri olan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 30 katlı bir bina çökmüştü. Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye çıktığı açıklanmıştı.