Namibya, Rosatom'un faaliyetlerini durdurdu

Amerika'nın Sesi'nin (VOA) haberine göre, Namibya Tarım, Su ve Toprak Reformu Bakanı Calle Schlettwein, uranyum çıkarma faaliyetlerinin yer altı sularında kirliliğe neden olabileceği gerekçesiyle Rus firmasına su kullanım izni vermeyi reddettiklerini açıkladı.

Schlettwein, Rus firmasının önerdiği "yerinde liç" tipi madencilik yönteminin çevresel kaygılara neden olmasından ötürü bu firmanın ülkede uranyum madenciliği yapmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Namibya hükümeti, 2019'da Rosatom'a ülkede uranyum arama izni vermişti. Rus firması, faaliyetlerini yürütmek için su kullanım izni bekliyordu.

Afrika'nın en büyük uranyum üreticisi olan Namibya, bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.