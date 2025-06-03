Namibya’da aslan saldırısı: Alman iş insanı kamp sırasında öldü

Namibya'da doğa koruma çalışmalarıyla tanınan Alman iş insanı Bernd Kebbel, safari sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Kebbel, eşi Conny ve arkadaşlarıyla birlikte Skeleton Coast yakınlarındaki Hoanib Kampı'nda kamp yaparken, gece saatlerinde tuvalet ihtiyacı için çadırından çıktığı sırada dişi bir aslanın saldırısına uğradı. Boynundan aldığı ısırık darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kebbel, Namibya'da özellikle çöl aslanlarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyordu. Off-Road-Centre adlı safari araçları için aksesuarlar satan bir şirketin sahibi olan Kebbel, bölgedeki yaban hayatının korunmasına maddi katkılarda bulunmuştu.

Olayın ardından, Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, Kebbel'in hayatını kaybettiğini doğruladı.

Polis sözcüsü Immanuel Iiduwa ise, diğer kampçıların aslanı uzaklaştırmak için çaba gösterdiğini ancak Kebbel'in aldığı ölümcül yara nedeniyle kurtarılamadığını belirtti.