NASA Artemis I misyonunu bir kez daha erteledi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) dün Ay’a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar verildi.

İlk olarak ağustosta fırlatılması planlanan ancak fırtınalı hava şartları ve yıldırım nedeniyle ertelenen NASA'nın SLS-Orion uzay aracı "Artemis I" mega roketinin üçüncü denemesi de tropikal fırtına nedeniyle ertelendi.

NASA, birkaç gün içinde Florida’nın kıyı şeridine vurması beklenen Nicole Kasırgası'ndan dolayı roketin kalkışını haftaya çarşambaya ertelediğini açıkladı.

Fırlatma, ağustosta teknik sıkıntılardan, eylülde ise Ian Kasırgası'ndan dolayı aksamıştı. Yeni roket, NASA'nın 1972'deki Apollo 17 roketinden sonra Ay'a göndermek için ikinci denemesi olacak.