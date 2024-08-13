NASA Astronotları Starliner uzay aracında mahsur kaldı: Geri dönüş tarihi hala belirsiz

NASA’nın Boeing iş birliğiyle geliştirdiği Starliner uzay aracı, deneme uçuşu sırasında beklenmedik teknik sorunlarla karşılaştı.

5 Haziran’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıkan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, 8 gün içerisinde Dünya’ya dönmesi planlanırken, itici takımlarda tespit edilen sızıntılar ve çalışmayan roket motorları nedeniyle iki aydan fazla süredir uzayda mahsur durumda.

NASA yetkilileri, Starliner’ın tahrik sistemindeki arızaların nedenini anlamaya çalışıyor. Aracın motorlarının yeryüzünde yapılan testlerde çalışıyor olmasına rağmen, uzayda yaşanan sorunlar mühendislerin kafasını karıştırmış durumda. Bu nedenle, astronotların Dünya’ya kısa süre içinde geri dönmesi pek mümkün görünmüyor.

"Çoğu insan mahsur kaldıklarını düşünüyor ama durum öyle değil"

BBC Türkçe'nin haberine göre; uzay görevlerini takip eden Florida merkezli haber sitesi SpaceUpClose’un kurucusu Ken Kremer, “Oradaki astronotlar gayet mutlu. Çoğu insan mahsur kaldıklarını düşünüyor ama durum öyle değil” diyor.

Kremer, “Yaşanan sorunları küçümsemiyorum ama zaten bu misyon en başta da sekiz gün olarak hesaplanmış olamazdı. İki astronot da daha önce altı aylık görevlerde yer aldılar ve bu defa daha uzun bir görev için yollanmaları gerekirdi” diye açıklıyor.

Şubat 2025'e kadar ISS'de kalabilirler

NASA, Williams ve Wilmore’u Starliner mürettebatsız dönmek zorunda kalırsa, SpaceX’in Crew Dragon uzay aracı ile geri getirmeyi değerlendiriyor. Ancak bu durumda astronotların, Şubat 2025’e kadar ISS’de kalmaları gerekebilir.

ISS'teki mevcut durum, uzay istasyonunun operasyonlarına zarar vermese de, ek astronotların varlığı daha fazla iş yapılmasını sağlarken aynı zamanda stokların da daha hızlı tükenmesine neden oluyor. Astronotlar bu süreçte bilimsel deneyler yapıyor, uzay giysilerini tamir ediyor ve istasyonun bakımını üstleniyorlar.

Daha önce de mahsur kalan astronotlar olmuştu

Geçmişte de astronotlar uzayda mahsur kalmıştı; örneğin, Sovyet kozmonot Sergey Krikalyov, Mir uzay istasyonunda 1991’de planlanandan çok daha uzun süre kalmak zorunda kalmıştı. Ancak, Starliner’daki mevcut durumun herhangi bir paniğe neden olmadığı ve NASA’nın astronotları güvenli bir şekilde geri getirme konusunda çalıştığı belirtiliyor.