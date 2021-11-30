NASA astronotlarının uzay yürüyüşüne çöp engeli

NASA, bir astronotun giysisini delebilecek veya UUİ'ye zarar verebilecek nitelikteki uzay çöpleri nedeniyle ilk defa bir uzay yürüyüşünü ertelemek zorunda kaldı.

Uzay istasyonu dışındaki bir anteni değiştirmek için görevlendirilen iki ABD astronotuna, yörüngedeki bir enkaz parçasının tehlikeli bir şekilde yaklaşabileceği ihtimali üzerine, görevin en az birkaç gün ertelenmesi gerektiği bildirildi. Tehdidin değerlendirilmesi için yeterli zaman olmadığı, en doğru kararın uzay yürüyüşünün ertelenmesi olduğu belirtildi.

Rusya'nın iki hafta önce atıl bir uydusunu füzeyle vurmuş, irili ufaklı en az 1700 parça uzay boşluğuna yayılmıştı. UUİ'deki tehlikenin imha edilen Rus uydusundan kaynaklandığıyla ilgili kesin bir bilgi verilmedi.