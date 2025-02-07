NASA çalışanları için yeni kural: Zamirler ve özel ifadeler yasaklandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kurum içi iletişimde zamir kullanımını yasaklayan dikkat çekici bir düzenlemeye imza attı. Çalışanlara gönderilen bir e-postayla duyurulan karara göre, e-posta ve diğer kurumsal platformlarda ‘bay’, ‘bayan’ gibi zamirler artık kullanılmayacak.

Trump yönetiminin kararlarıyla bağlantılı

Bağımsız medya kuruluşu 404 Media ve NPR'ın haberlerine göre, NASA’nın bu kararı, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın federal kurumlara yönelik idari emirleriyle bağlantılı. Trump, başkanlığı döneminde federal kurumların 'cinsiyet ideolojisine yönelik finansmanı kesmesini' öngören bir kararname imzalamıştı. NASA’nın yeni düzenlemesi kapsamında, kurumsal platformlarda zamir kullanımına izin veren özellikler devre dışı bırakıldı ve çalışanların profillerinde bulunan zamirler otomatik olarak kaldırıldı.

Tek tip e-posta imzası zorunluluğu

NASA, aynı e-postada tüm çalışanlar için standart bir e-posta imza formatı belirlediğini de duyurdu. Buna göre, tüm NASA çalışanları, kurumsal kimliğe uygun tek tip bir imza bloğu kullanmak zorunda olacak. Kişisel eklemeler, süslemeler ve özel ifadeler imza bloklarında yer alamayacak.

Bazı ifadeler de kaldırılıyor

404 Media'nın haberine göre, NASA çalışanlarından ayrıca ‘yerli halk’ ve ‘liderlikteki kadınlar’ gibi bazı ifadeleri de kamuya açık web sitelerinden kaldırmaları istendi. Bu düzenleme, sosyal medya ve bilim çevrelerinde tartışmalara yol açarken, NASA yönetimi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.