NASA helikopterlerini Airbus uçuracak

21 Eylül 2020

Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi'nin (NASA), Airbus Helicopters ile 15 milyon dolarlık HCare Infinite tam kullanılabilirlik destek çözüm anlaşması imzaladığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, başlangıçta 2 yılı kapsayan ve 10 yıla kadar uzatma seçeneğini içeren sözleşme, NASA’nın bu ayın ilerleyen günlerinde teslimatlara başlanacak olan üç adet H135 helikopter filosu için tüm destek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Airbus, NASA’nın planlanan ve planlanmamış tüm bakımlarının yanı sıra yedek parçaları yöneterek operasyonel kullanılabilirlik sağlayacak. Buna ek olarak, Airbus, Florida’daki NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ne (KSC) helikopter uçuş operasyonlarından sorumlu olacak iki pilot, iki teknisyen ve bir program yöneticisi görevlendirecek.

NASA, filo yenileme girişiminin bir parçası olarak sipariş verilen yeni H135 helikopterlerini, roket fırlatma, acil sağlık hizmetleri ve kalifiye personel taşımacılığı etrafında güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli görevler için Cape Canaveral’da işletecek.

Yaşlanan uçak filosundan gelişmiş H135 helikopterlerine geçiş

Açıklamda görüşlerine yer verilen NASA Kennedy Uzay Merkezi Uçuş Operasyonları Şefi David Ramsey, “Bu yeni HCare sözleşmesi ile NASA, tüm destek ve hizmet ihtiyaçlarının kapsamlı yönetimi için Airbus’ın üretici uzmanlığına güveniyor. OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) deneyimi ve bilgisi, NASA’nın yaşlanan bir uçak filosundan gelişmiş H135 helikopterlerine geçişine destek olacak. OEM uzmanlık seviyesi, filo geçişinin sorunsuz ve güvenli bir süreç olmasını sağlayacak ve KSC uçuş operasyonlarının, bilim, teknoloji, havacılık ve uzay araştırmalarını ilerleten NASA programlarını ve ortaklarını destekleme yönündeki çabamıza odaklanmamıza katkı sağlayacak.” dedi.

Yüzde 65 pazar payı bulunuyor

Airbus Helicopters Müşteri Destek ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Anthony Baker ise, “Müşterilerimizin başarısı, uçakların ihtiyaç duyulduğu anda kalkışa hazır olmasını sağlama yeteneklerinde yatıyor ve HCare destek çözümlerimiz, filolarının tam kullanılabilirliğini sağlamak için gereken herşeyin yapıldığını garanti ediyor. Ekip olarak, NASA’ya hem yeni helikopterler hem de tam destek hizmetleri sunarak uzay araştırmalarının geleceğini desteklemekten gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

HCare Infinite'ın Airbus'ın en kapsamlı Müşteri Destek seviyesi olduğuna dikkat çeken Barker, şirketin bakım, teknik destek ve yedek parça, cihaz ve sarf malzemesi temini de dahil olmak üzere müşterinin tam filo operasyonel kullanılabilirliğini garanti altına aldığını aktardı. Barker, Airbus Helicopters’ın HCare malzeme yönetim hizmetleri yelpazesini Easy (isteğe bağlı katalog hizmetleri) ve Smart (dört farklı saatlik seçenek) ve Infinite (tam kullanılabilirlik taahhütü) seçenekleri ile sunduğunu söyledi.

Airbus Helicopters'ın yaklaşık yüzde 65 pazar payı ve 50 yılı aşkın tecrübesiyle ABD’de lider helikopter tedarikçi olduğuna dikkat çeken Barker, 750’den fazla çalışandan oluşan ekibin H125 ve UH-72 Lakota uçaklarının yerel üretim ve tamamlanma tesislerinde görev aldığını ve yaklaşık 3 bin 100 helikopterden oluşan Kuzey Amerika bölgesel hizmet filosu için dünya standartlarında eğitim, satış sonrası destek ve teknik hizmet verdiğini aktardı.