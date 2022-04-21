NASA ihalesini Amazon ve SpaceX kazandı

Uzay çalışmalarında özel sektörün payını artırmak isteyen NASA, mevcut uydu haberleşme şebekesini özel sektörün yeniden kurması için açtığı ihaleyi Amazon'un uydu birimi ve SpaceX Starlink şebekesi başta olmak üzere çok sayıda şirket kazandı.

İhaleden Amazon'un 3,000 uydu ile kurmayı planladığı Kuiper projesi 67 milyon dolar ve hali hazırda 2,000 uydu ile faaliyet gösteren Tesla CEO'su Elon Musk'ın şirketlerinden SpaceX'in Starlink girişimi ise 70 milyon dolarlık iş aldı.

NASA şu anda uzay aracı araçları ile iletişim kurmak için kamuya ait olan izleme ve data aktarım uydu şebekesini kullanıyor. İhalede özel şirketlerin 2025 yılına kadar şebekede çalışabilecek örnek uydular üretmesi istendi.

İhaleyi kazanan diğer şirketler arasında Inmarsat, SES, Telesat ve ViaSat yer aldı.