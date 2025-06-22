NASA: İran'daki üç nükleer tesiste sıcaklık artışı gözlendi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) termal uydu verilerini toplayan LANCE/FIRMS sistemine göre, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların ardından bu bölgelerde ısı artışı gözlemlendi.

Termal uydular, saldırıların gerçekleştiği saatlerde, Kum'un 30 kilometre kuzeyindeki Fordo tesisi ile Tahran'ın 220 kilometre güneydoğusundaki Natanz ve 350 kilometre güneydoğusundaki İsfahan tesislerinde ısı seviyelerinde artış kaydetti.

Net bir bulgu yok

NASA'nın yer ve atmosfer gözlem uydularında bulunan termal ölçüm sistemleri, yangınlar, sanayi faaliyetleri ve benzeri olaylardan kaynaklanan ısı değişimlerini tespit edebiliyor. İran'daki nükleer tesislerde kaydedilen ısı artışlarının bombalı saldırılar sonucu oluştuğu düşünülürken, nükleer serpintiden kaynaklı bir etkilenme olup olmadığına dair henüz net bir bulgu bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki üç nükleer tesise yönelik hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu. Fordo tesisine yönelik saldırıda altı adet sığınak delici mühimmatın kullanıldığı, Natanz ve İsfahan tesislerinin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan toplam 30 Tomahawk füzesiyle hedef alındığı öne sürüldü.