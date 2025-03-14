NASA, ‘Kanlı Ay Tutulması'nın görüntülerini yayınladı

Bu yılın ilk tam ay tutulması olan 'Kanlı ay Tutulması' dün gece gerçekleşti. Olay birçok noktadan gözlemlendi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) YouTube hesabından tutulmanın videosunu paylaştı.

Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle oluşan tutulma sırasında Ay, kızıl bir renge büründü.

Gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkunları, doğa olayını gözlemlemek için bir araya geldi.