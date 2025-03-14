NASA, ‘Kanlı Ay Tutulması'nın görüntülerini yayınladı
‘Kanlı Ay Tutulması' adı verilen olay dün gece gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay'ın kırmızı renge bürünmesi dikkat çekerken, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) o anları YouTube hesabından yayınladı.
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Bu yılın ilk tam ay tutulması olan 'Kanlı ay Tutulması' dün gece gerçekleşti. Olay birçok noktadan gözlemlendi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) YouTube hesabından tutulmanın videosunu paylaştı.
Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle oluşan tutulma sırasında Ay, kızıl bir renge büründü.
Gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkunları, doğa olayını gözlemlemek için bir araya geldi.