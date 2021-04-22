NASA Mars’ta oksijen üretti

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars gelişmelerine bir yenisini ekleydi ve gezegenin atmosferinden yaklaşık 5 gram oksijen elde ettiğini duyurdu.

NASA’nın Mars’a gönderdiği Perseverance keşif aracı ile gezegene gönderilen MOXIE adlı cihaz ile Mars atmosferinde yüzde 95 oranında bulunan karbondioksit moleküllerinden oksijen atomlarını ayırmak için yüksek ısıdan faydalanılan elektroliz yöntemi ile saf oksijen üretmeyi başardı.

Üretilen miktarın bir astronotun uzayda 10 dakika geçirebilmesi için yeterli olduğu belirtilirken, söz konusu başarı farklı bir gezegende insan kullanımı için doğal kaynak elde edilen ilk girişim oldu.

NASA Uzay Teknolojisi Misyonu İdaresi'nden Trudy Kortes, "MOXIE yalnızca farklı bir gezegende oksijen üreten ilk cihaz değil, aynı zamanda gelecekteki misyonların başka bir gezegenin kaynaklarından yararlanarak yaşamasına yardımcı olacak teknolojinin ilk örneği" dedi.

NASA verilerine göre, 4 astronotu Mars’a yollamak için 25 metrik ton, gezegende 1 yıl geçirebilmeleri ise 1 metrik ton oksijen gerekirken, 1 metrik ton oksijen üretebilecek bir cihazı Mars’a yollamanın maliyet olarak 25 milyon ton oksijen taşımaktan daha az maliyetli olacağı belirtiliyor.