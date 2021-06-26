NASA raporu, uzaylılar ve nükleer tehlike...

CAN EMİR

NE OLDU?

ABD hükümetinin, tanımlanamayan hava olaylarının (UAP) ya da UFO'ların varlığına ilişkin raporu yayınlaması bekleniyor. Rapor, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin 2020 yılında UAP'ler hakkında soruşturma çağrısı ardından UAP'lere yönelik aylarca süren soruşturmanın ürünü olacak. Pentagon, geçtiğimiz ağustos ayında tanımlanamayan uçan objelere (UFO) dair gözlemlerini incelemek için Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nü kurmuştu. Raporun bulguları hakkında bilgilendirilen istihbarat yetkilileri, yıllar içinde kaydedilen hava olaylarının çoğunun inceleme sonrasında sonuçsuz kaldığını belirtiyorlar.

NE DEDİLER?

Harvard'ın Astronomi Bölümü'nden Profesör Frank B. Baird Jr., Avi Loeb Scientific American dergisi için yazdığı köşe yazısında, UAP'lerin varlığının Çin veya Rusya'dan gelmeleri ve ulusal bir güvenlik riski oluşturmaları halinde halka ifşa edilmeyeceğine inandığını ifade etti. Loeb, masada UAP’lerin doğal fenomenler olduğu ya da dünya dışı kökenli oldukları ihtimallerine işaret ederek, ABD hükümetinin bu nesnelerin bazılarının insan kaynaklı olmadığına inandığı sonucuna varmasının mantıklı olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Gelişmiş Havacılık Tehditlerini Tanımlama Programı eski başkanı Luis Elizondo, "Bu ülkede (ABD) UFO'ların müdahale ettiği ve aslında nükleer tesislerimizi devre dışı bıraktığı olaylar oldu" dedi. Eski Pentagon yetkilisi, bazıları olayları 'barışçıl’ olarak görse de, UFO'ların diğer ülkelerin nükleer teknolojisine müdahale ettiğini, onları çalıştırdığını ve bazı durumlarda aktif hale getirdiğini gösteren veriler olduğundan bahsetti.

Görevine mayıs ayında başlayan NASA Başkanı Bill Nelson, geçtiğimiz haftalarda uzay ajansında görevli araştırmacılardan, pilotların son 20 yılda bildirdiği UFO gözlemlerini incelemesini istediğini açıklamış ve bilim insanlarına konuya bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmalarını bu nesnelerin ne olduğunu belirlemelerini istediğini söylemişti.

Daha önce Independent Türkçe’ye konuşan uzay bilimci Sinan Aliş, "NASA'nın bu çalışmaları yapması veya şimdiye kadar benzeri görüntüler yayımlaması gerekirken, bu görüntülerin savaş uçakları veya askeri kaynaklardan yayılması da düşündürücü" açıklamasında bulunmuştu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ise mayıs ayında katıldığı bir televizyon programında UFO’lara ilişkin olarak, "Gerçek şu ki gökyüzünde ne olduklarını tam bilmediğimiz bazı objelere dair görüntüler, kayıtlar var. Nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini açıklayamıyoruz. Rotaları kolayca açıklanabilir türden değildi. Bu yüzden insanların hâlâ bu şeylerin araştırılmasına ve ne olduklarının ortaya çıkarılmasına önem verdiğini düşünüyorum. Ama şu an size verebileceğim daha fazla bilgi yok."

NE OLACAK?

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki geçtğimiz ay yaptığı bir açıklamada, "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullanmış, Pentagon sözcüsü Sue Gough da, "Tanımlanmış veya tanımlanamayan herhangi bir uçak tarafından hava sahamıza girişlerin her birini araştırıyoruz" demişti. NASA’nın tanımlanamayan hava olayları ile ilgili raporunun, Tesla CEO’su Elon Musk ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un liderlik ettiği uzay turizmi konusuna da yeni bir bakış açısı getirmesi beklenirken, uzay seyahati yapmak isteyenleri de ikinci kez düşündüreceği tahmin ediliyor.