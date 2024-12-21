NASA uyardı: 10 katlı bir bina büyüklüğünde! Dev asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

Uzay araştırmalarının önde gelen kurumlarından NASA, yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri hakkında önemli bir açıklama yaptı. 24 Aralık 2024’te, 2024 XN1 adı verilen ve 10 katlı bir bina büyüklüğünde olan dev bir asteroit, Dünya’nın oldukça yakınından geçecek. Saatte 23 bin 160 kilometre hızla ilerleyen bu devasa gök cismi, Dünya’ya çarpmadan güvenli bir mesafeden geçiş yapacak.

Dünya’ya ne kadar yakın?

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2024 XN1’in 7,21 milyon kilometre mesafeden geçeceğini doğruladı. Bu, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 18 katı kadar bir uzaklık anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu tür yakın geçişler nadir olsa da, herhangi bir çarpışma riski bulunmuyor.

Royal Greenwich Gözlemevi’nden astronom Jess Lee, “Asteroit Dünya’ya çarpma riski taşımıyor. Ancak bu büyüklükte bir cismin gezegenimize çarpması, oldukça yıkıcı sonuçlar doğurabilirdi” diyerek, benzer olaylara karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Asteroit Dünya'ya çarparsa ne olur?

Bilim insanlarının tahminlerine göre, 2024 XN1 Dünya’ya çarpsaydı, 12 milyon ton TNT gücünde bir enerjiyle patlama yaratabilir ve yaklaşık 2 bin kilometrekarelik bir alanı yok edebilirdi. Bu, 1908 yılında Rusya’nın Tunguska bölgesinde meydana gelen ve 80 milyon ağacı yok eden felakete benzer bir etki anlamına geliyor.

Gelecekte daha yakın geçişler olacak

2024 XN1’in bu geçişi, ilerleyen yıllarda daha yakın mesafelerdeki geçişlerin bir habercisi. Bilim insanları, asteroidin 2032 yılında 4,7 milyon kilometre ve 2106’da 3,4 milyon kilometre mesafeden geçmesini bekliyor.

Gezegen savunmasının önemi

NASA ve ESA, Dünya’yı potansiyel kozmik tehditlerden korumak için gezegen savunma sistemleri geliştirmeye devam ediyor. Bu tür olaylar, insanlığın kozmik tehlikelere karşı hazırlıklı olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

2024 XN1’in geçişi, hem uzayın bilinmezlerine bir pencere açıyor hem de Dünya’nın savunmasızlığını hatırlatıyor. Uzmanlar, gezegenin korunması için daha fazla yatırım yapılması ve bilimsel çalışmaların artırılması gerektiğini vurguluyor.