NASA'da işten ayrılma dalgası! Uzay projeleri tehlikede mi?

ABD'nin uzay ajansı NASA'da, 2 bin 145 üst düzey çalışanın federal işgücü azaltma programı kapsamında görevden ayrılacak olması, ajansın geleceği açısından ciddi soru işaretlerine yol açtı. Özellikle Ay ve Mars gibi insanlı uzay görevlerini hedefleyen projelerin bu gelişmeden olumsuz etkilenebileceği değerlendiriliyor.

NASA'nın en deneyimli teknik kadrosu ve yöneticileri gidecek

POLITICO'nun elde ettiği kurum içi belgelere göre, ayrılacaklar arasında NASA'nın en deneyimli teknik kadrosu ve yöneticileri yer alıyor. Bunların arasında 875 GS-15 seviyesindeki çalışan da bulunuyor. Bu sayı, erken emeklilik ve gönüllü satın alma gibi teşviklerle ayrılan toplam 2 bin 694 memurun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Söz konusu ayrılıklar, Beyaz Saray'ın 2026 mali yılı için önerdiği bütçede NASA fonlarında yaklaşık yüzde 25'lik kesinti öngörülmesinin ardından geldi. Bu bütçe kapsamında 5 binin üzerinde pozisyonun kaldırılması planlanıyor. Goddard Uzay Uçuş Merkezi gibi bazı bilim odaklı birimlerde yapılacak kesintilerin yönetimin öncelikleriyle örtüştüğü belirtilirken, Johnson ve Kennedy Uzay Merkezleri gibi insanlı uzay görevleri açısından kritik kurumlarda da personel kayıplarının yaşanması dikkat çekiyor.

"Ajansın uzmanlığını kaybediyorsunuz"

Uzmanlar, bu ölçekteki nitelikli iş gücü kaybının NASA'nın stratejik hedeflerini zora sokabileceğini belirtiyor. The Planetary Society'den Casey Dreier, durumu "Ajansın yönetimsel ve temel teknik uzmanlığını kaybediyorsunuz" sözleriyle değerlendirdi.

NASA, tüm bu gelişmelere rağmen temel görevlerini sürdüreceğini ifade ediyor. Ancak 25 Temmuz'a kadar yeni ayrılık başvurularının kabul ediliyor olması, yönetim kademesinde kalıcı bir liderin bulunmaması ve boşalan kilit pozisyonların hızla doldurulamaması, kurumsal istikrar ve yetenek yönetimi açısından belirsizlikleri artırıyor.