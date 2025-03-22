NASA'dan Artemis programına güncelleme! Kadın ve beyaz olmayan astronot uzaya gidemeyecek mi?

Donald Trump'ın çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarını ortadan kaldırmaya yönelik açıklamaları pek çok alanı olduğu gibi NASA projelerini de etkiliyor.

1972 yılından sonra Ay'a ilk insan göndermesi projesi olan Artemis hakkında NASA, daha önce yaptığı açıklamada bu görevde ilk kadın ve beyaz olmayan uluslararası astronotun görevlendirileceğini belirtmişti.

"Ay yüzeyine mürettebat gönderme planlarımızı güncelliyoruz"

Heyecan uyandıran açıklama, Trump'in göreve gelmesinden sonra NASA sözcüsü Allard Beutel tarafından güncellendi.

The Guardian'da yer alan habere göre Beutel, projeye yönelik yeni gelişmeyi şu sözlerle duyurdu: "Başkan'ın kararnamesiyle NASA'nın Artemis kampanyasının bir parçası olarak Ay yüzeyine mürettebat gönderme planlarımıza ilişkin dilimizi güncelliyoruz. Trump yönetiminin ajansımıza yönelik planları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi ve herkesin yararı için Ay ve Mars'taki keşifleri genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.